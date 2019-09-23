عبير, شمس, الدين, تصف, أحلام, بـ, “البقرة”,

إنتقدت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس”.

وكتبت شمس الدين منشوراً على فيسبوك رصدته الوسيلة أبدت فيه استياءها من تعامل أحلام مع المشتركين السوريين في البرنامج.وقالت عبير: “يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل”.وتابعت شكس الدين: “معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم”.وختمت الممثلة السورية متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: “شو هل…”، مستعينة بإيموجي “البقرة”.تعليق الفنانة السّورية أثار التعجب والاستغراب بسبب ما حمل من إساءة واضحة للفنانة أحلام.وتعرضت عبير لانتقادات من متابعيها على الصفحة، حيث دافع عدد كبير منهم عن أحلام.