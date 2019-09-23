نيمار:, الأهداف, تمنحني, ثقة, أكبر,

أبدى نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بإحراز هدف الفوز على أولمبيك ليون (1-0)، أمس الأحد، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وقال نيمار، عبر موقع ناديه الرسمي: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا.. ونحن قدمنا أداء متوازنا يكاد يكون مثاليا".وتابع: "الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق".وسجل نيمار هدفي الفوز لسان جيرمان، في الوقت القاتل من مباراتي ستراسبورج وأولمبيك ليون، ليمنح فريقه 6 نقاط ثمينة في حملة الدفاع عن لقب الدوري.