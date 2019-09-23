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نيمار: الأهداف تمنحني ثقة أكبر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بإحراز هدف الفوز على أولمبيك ليون (1-0)، أمس الأحد، بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.



وقال نيمار، عبر موقع ناديه الرسمي: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا.. ونحن قدمنا أداء متوازنا يكاد يكون مثاليا".


وتابع: "الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق".


وسجل نيمار هدفي الفوز لسان جيرمان، في الوقت القاتل من مباراتي ستراسبورج وأولمبيك ليون، ليمنح فريقه 6 نقاط ثمينة في حملة الدفاع عن لقب الدوري.




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