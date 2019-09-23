ريفلين, يكمل, تشاوراته, لتكليف, احد, النواب, بتشكيل, الحكومة,

يكمل رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الذي سينيط به تشكيل الحكومة المقبلة. حيث سيجتمع اليوم مع ممثلي كل من يهدوت التوراة ويمينا والعمل - غيشر والمعسكر الديمقراطي للاستماع الى توصياتهم بشأن الشخصية التي ستسند اليها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة .

غانتس المرشح الاوفر حظا لنيل مهمة تشكيل الحكومة





ليبرمان يجتمع اليوم مع غانتس في محاولة لاجبار الحزبين الاكبرين على تشكيل ائتلاف واسع

ويبدو أن رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس هو الاوفر حظا بعد أن أوصت القائمة المشتركة الرئيس رفلين مساء أمس بتكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك في خطوة لم يسبق لها مثيل منذ عام 1992.واوصى كل من الليكود وحزب شاس على رئييس الوزراء بنيامين نتنياهو بينما امتنع ممثلو اسرائيل بيتنا عن تقديم التوصية لصالح اي من المرشحين.ويشار إلى أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنيت، عملا بمبدأ الشفافية.ومن المقرر ان يجتمع بعد ظهر اليوم رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان مع رئيس كاحول لافان بيني غانتس بناء على طلب الاخير . وكان ليبرمان قد صرح انه سيبذل كل جهد مستطاع من اجل اجبار الحزبين الاكبرين على تشكيل حكومة ليبرالية واسعة .ومن جانبه قال رئيس الوزراء نتنياهو هو الاخر انه سيعمل كل ما بوسعه من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة معتبرا انه لا يوجد حل اخر في ظل نتائج الانتخابات الاخيرة .