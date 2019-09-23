اليوم, يبدأ, فصل, الخريف, ومؤشرات, على, موسم, مطري, فعال,

يبدأ اليوم الاثنين 23/09/2019 فصل الخريف فلكياً، إذ تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء قادمة من النصف الشمالي من الكرة الأرضية، متجهة نحو مدار الجدي جنوباً، ما يعمل على تقارب ساعات ودقائق الليل والنهار، مع بدء تزايد ساعات الظلام ليلاً وتراجع عدد ساعات النهار بمعدل دقيقتين يومياً.

وقال الراصد الجوي " ما يحدث هو نقصان تدفق الطاقة الى النصف الشمالي من الكرة الارض بسبب ميلان أشعة الشمس، نظراً لمحور الأرض المائل بمقدار 23.5 درجة، ما يعمل على التأثير المباشر على أنظمة الضغط الجوي، حيث تبدأ منطقة القطب الشمالي بالبرود بشكل كبير جداً نظراً لغياب الشمس تماماً عنها، وتتشكل مناطق ضغط مرتفع فوق اليابسة، وأخرى منخفضة فوق المسطحات المائية، حيث تتكون المنخفضات الجوية والعواصف وتجتاح المدن والدول تباعاً.الاشارات العامة للموسم المطري 2019-2020 تُظهر بأنها كميات الأمطار قد تكون فوق معدلاتها العامة في النهاية، حيث يُتوقع أن يسود خريف أمطاره حول الى فوق المعدل، وحرارة دافئة اجمالاً، بمعنى أن المعدلات العامة لحرارة الخريف في نهاية الاعتدال قد تكون فوق معدلاتها، وهذا لا يمنع وجود أيام باردة وباردة جداً في نوفمبر وديسمبر.أما الموسم الشتوي الذي يبدأ في نهاية كانون الاول ديسمبر، فتُظهر الاشارات العامة أن شهور الشتاء قد تكون رطبة وباردة وماطرة حول وربما فوق المعدلات العامة بمشيئة الله، حيث نستبشر بموسم مطري فعّال.أما عن الحالة الجوية السائدة، فيستمر الصيف في مقاومته للخريف، اذ تتراوح الحرارة من اليوم وحتى أسبوع ما بين 28-31 درجة، أجواء اقرب للصيفية نهاراً، تميل للبرودة مساءً وليلاً.