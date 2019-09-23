تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-23 13:45:30 المطران عطا الله حنا:نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة |  2019-09-23 13:21:17 ريفلين ينهي مشاوراته ويدعو نتنياهو وغانتس الى الاجتماع |  2019-09-23 12:23:22 فيديو - قلق لدى الشرطة من تنامي العنف بالمجتمع العربي |  2019-09-23 12:16:19 اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بيركا |  2019-09-23 12:01:09 ما هي متلازمة الطفل الأوسط ؟ |  2019-09-23 11:47:53 ازدياد احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى نتنياهو |  2019-09-23 11:24:35 حاييم بيباس برسالة عاجلة لنتانياهو - يجب الاعلان عن حالة طوارئ في اعقاب جرائم القتل في المجتمع العربي- فيديو |  2019-09-23 10:40:35 ريفلين يكمل تشاوراته لتكليف احد النواب بتشكيل الحكومة |  2019-09-23 10:34:25 اليوم يبدأ فصل الخريف ومؤشرات على موسم مطري فعال |  2019-09-23 09:26:31 عائلة "معذب الطفلة" تعلق: عمل إجرامي وفضيحة للعائلة! |  2019-09-23 08:40:46 الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار |  2019-09-23 08:26:37 شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة |  2019-09-23 08:22:50 معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا |  2019-09-23 08:15:13 الطيبي في رسالة لريفلين: توصيتنا لا تشمل ٣ نواب التجمع |  2019-09-23 06:00:34 طعن شاب 22 عاما في شفاعمرو واصابته خطيرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليوم يبدأ فصل الخريف ومؤشرات على موسم مطري فعال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يبدأ اليوم الاثنين 23/09/2019 فصل الخريف فلكياً، إذ تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء قادمة من النصف الشمالي من الكرة الأرضية، متجهة نحو مدار الجدي جنوباً، ما يعمل على تقارب ساعات ودقائق الليل والنهار، مع بدء تزايد ساعات الظلام ليلاً وتراجع عدد ساعات النهار بمعدل دقيقتين يومياً.



وقال الراصد الجوي  " ما يحدث هو نقصان تدفق الطاقة الى النصف الشمالي من الكرة الارض بسبب ميلان أشعة الشمس، نظراً لمحور الأرض المائل بمقدار 23.5 درجة، ما يعمل على التأثير المباشر على أنظمة الضغط الجوي، حيث تبدأ منطقة القطب الشمالي بالبرود بشكل كبير جداً نظراً لغياب الشمس تماماً عنها، وتتشكل مناطق ضغط مرتفع فوق اليابسة، وأخرى منخفضة فوق المسطحات المائية، حيث تتكون المنخفضات الجوية والعواصف وتجتاح المدن والدول تباعاً.


الاشارات العامة للموسم المطري 2019-2020 تُظهر بأنها كميات الأمطار قد تكون فوق معدلاتها العامة في النهاية، حيث يُتوقع أن يسود خريف أمطاره حول الى فوق المعدل، وحرارة دافئة اجمالاً، بمعنى أن المعدلات العامة لحرارة الخريف في نهاية الاعتدال قد تكون فوق معدلاتها، وهذا لا يمنع وجود أيام باردة وباردة جداً في نوفمبر وديسمبر.


أما الموسم الشتوي الذي يبدأ في نهاية كانون الاول ديسمبر، فتُظهر الاشارات العامة أن شهور الشتاء قد تكون رطبة وباردة وماطرة حول وربما فوق المعدلات العامة بمشيئة الله، حيث نستبشر بموسم مطري فعّال.


أما عن الحالة الجوية السائدة، فيستمر الصيف في مقاومته للخريف، اذ تتراوح الحرارة من اليوم وحتى أسبوع ما بين 28-31 درجة، أجواء اقرب للصيفية نهاراً، تميل للبرودة مساءً وليلاً.




كلمات متعلقة

اليوم, يبدأ, فصل, الخريف, ومؤشرات, على, موسم, مطري, فعال,

تابعونــا

المطران عطا الله حنا:نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة المطران عطا الله حنا:نتنياهو وغانتس وجهان لعملة واحدة 2019-09-23 | 13:45:30

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...

ريفلين ينهي مشاوراته ويدعو نتنياهو وغانتس الى الاجتماع ريفلين ينهي مشاوراته ويدعو نتنياهو وغانتس الى الاجتماع 2019-09-23 | 13:21:17

انهى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الكتل البرلمانية بهدف تحديد هوية عضو...

فيديو - قلق لدى الشرطة من تنامي العنف بالمجتمع العربي فيديو - قلق لدى الشرطة من تنامي العنف بالمجتمع العربي 2019-09-23 | 12:23:22

قبل قليل في مراسم احتفال شرطة إسرائيل لعيد رأس السنة العبرية الجديدة تطرق القائم...

اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بيركا اصابة متوسطة لعامل سقط من ارتفاع في ورشة بيركا 2019-09-23 | 12:16:19

طاقم علاج مكثف حيان قدم العلاج لرجل يبلغ من العمر ٤٦ عاماً، إثر سقوطة في ورشة بناء...

ازدياد احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى نتنياهو ازدياد احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الى نتنياهو 2019-09-23 | 11:47:53

يزداد صباح اليوم احتمال اسناد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة اولا الى رئيس الوزراء...

حاييم بيباس برسالة عاجلة لنتانياهو - يجب الاعلان عن حالة طوارئ في اعقاب جرائم القتل في المجتمع العربي- فيديو حاييم بيباس برسالة عاجلة لنتانياهو - يجب الاعلان عن حالة طوارئ في اعقاب جرائم القتل في المجتمع العربي- فيديو 2019-09-23 | 11:24:35

بعث رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس برسالة عاجلة لرئيس الحكومة بنيامين...

ريفلين يكمل تشاوراته لتكليف احد النواب بتشكيل الحكومة ريفلين يكمل تشاوراته لتكليف احد النواب بتشكيل الحكومة 2019-09-23 | 10:40:35

يكمل رئيس الدولة رؤوفين رفلين اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار...

الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار 2019-09-23 | 08:40:46

دعت الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء في جلستها المنعقدة في مدينة أم الفحم ...

شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة 2019-09-23 | 08:26:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تفك رموز...

معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا 2019-09-23 | 08:22:50

أصيب عاملان (30عاما) بجراح خطيرة بعد ان سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا صباح اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن اضراب مدارس الجديدة المكر اطلاق نار غرفة مديرة مدرسة النجاح الابتدائية شرطة محاولة سطو سائق سيارة اجرة انقلاب السيارة المكر الجديدة رجل وامرأة عكا شاب نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك جامعة بير زيت تفتح ابوابها تستقبل طلابها بعد اضراب 28 يوما المجلس الطلاب اتفاق أقساط حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفامصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط ارتفاع ورشة بناء هرتسليا ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com