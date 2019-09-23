كلية, سخنين, في, ورشة, عمل, دولية, بجامعة, تالين, في, استونيا, من, خلال, المشروع, الأوروبي, CURE,

شارك طاقم من محاضري كلية سخنين مشاركة فاعلة ومركزية بورشة العمل الدولية ضمن مشروع CURE , التي عقدت في الفترة 9-14 ايلول 2019 في جامعة تالين في دولة إستونيا.

تم تصميم ورشة العمل لتدريب المشاركين على الأدوات والوسائل المتقدمة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم عمليات التعليم والتعلم والتقييم المبتكرة والجديدة. تناولت ورشة العمل الإجابة على الأسئلة الرئيسية في علم أصول التدريس المبتكرة والبيداغوجيا الموجهة للمستقبل (FOP: Future - Oriented - Pedagogy) على أساس التكنولوجيا الرقمية: بينها، اعتماد التكنولوجيا في تصميم المساقات الأكاديمية للتعليم الديمقراطي، توفير بيئات التعلم المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الرقمية، والتعلم القائم على اللعب، والتقييم القائم على التكنولوجيا الرقمية. حيث استندت ورشة العمل على المستويين الاستراتيجي والتطبيقي - العملي. بالإضافة إلى عرض كثير من الأمثلة التطبيقية من جامعة تالين.شارك في ورشة العمل الدولية طواقم أكاديمية من إسرائيل وجورجيا بمشاركة المؤسسات الأكاديمية الأوروبية المشاركة في مشروع CURE.المشاركون في ورشة العمل من كلية سخنين والذي لعبوا دورًا نشطًا ومحوريًا في نجاح الورشة، هم: الدكتورة منال يزبك أبو أحمد، الدكتورة أمل طه فاهوم، والمحاضر محمود زعبي.ذكر د. ياسر عواد، مسؤول قسم العلاقات الدولية في الكلية، بان سيرورة التأهيل والتطوير المهني التي يشترك بها الكثير من محاضري الكلية، وذلك من خلال المشاريع الأوروبية والعالمية الكثيرة الحائزة عليها كلية سخنين،سوف تدعم نتائج التعلم وخصائص خريج الكلية نحو متطلبات الجودة في القرن الحادي والعشرينبروفسور محمود خليل، رئيس الكلية، شكر طاقم المحاضرين، وأشاد بدورهم ومشاركتهم الفعالة بالورشة التي أقيمت في جامعة تالين، وشدد على أهمية التبادل العلمي والمعرفي الحلبة العالمية كجزء يتحقق من الرؤيا العامة للكلية، ونحو كلية تعتبر بيت لطلاب ولمحاضرين من خارج البلاد. وأضاف بروفسور محمود بان الكلية قد اقامت في الآونة الأخيرة قسم جديد للعلاقات الدولية، من بين وظائفه دعم عالمية الكلية، وزيادة تبادل الطلاب والمحاضرين بين الكلية والمؤسسات الاكاديمية في العالم.أشاد السيد نزيه بدارنة, مدير عام الكلية, بدور طاقم المحاضرين في إنجاح الورشة في تالين, وعبر بفخر واعتزاز عن إنجازات الكلية بالحلبة العالمية, ووعد باستمرار الدعم المادي واللوجستي لخطة تأهيل وتطوير وزيارة المحاضرين للمؤسسات الاكاديمية في العالم, من خلال قسم العلاقات الدولية الجديد, والذي اقيم لدعم الحراك والتعاون العالمي للكلية.