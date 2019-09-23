“الماء, والسمك”.., نصيحة, ياسمين, صبري, لجسد, صحي!,

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فاز مسلسل “صراع العروش” الذي تدور أحداثه المتخيلة في العصور الوسطى، مساء الأحد...
ذكر موقع ” الفن ” عن تردد أنباءا حول عودة زوجة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ”...
بعد أيام على إعلانها الإنفصال عن زوجها المهندس هادي أسمر، سافرت الممثلة...
إختار الممثل السوري الفنان جمال سليمان إبتسامة الدكتورة أروى عطاالله لوجهه،...
يستعد الممثل التركي الشهير كنان إميرزالي أوغلو لتصوير مسلسل جديد بعنوان "ألف"...
اندلعت الحرب باكرا بين الفنانة أحلام والفنان اللبناني راغب علامي في اولى حلقات...
اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً واسعاً بين متابعيها بصورة جديدة لها...
نفى النجم التركي أنجين أكيوريك ما تتناقله الوسائل الاعلامية التركية بأن هناك...
تحقق اغنية "فارقوني" للفنان السوري ناصيف زيتونرواجا واسعا بين الجمهور، اذ...
روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور...