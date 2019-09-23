زيدان:, مباراة, إشبيلية, الأفضل, منذ, عودتي,

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كشفت إذاعة "COPE"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، وجه حديثا صارما...
تتواصل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الأحد، الذي يلقب بـ"الأحد...
اعتبر مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس...
كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه تحدث مع النجم محمد صلاح عن...
أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بأداء فريقه في الشوط...
فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة،...
دخل نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله خمسة...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن رأي جماهير ريال مدريد، حول المدرب القادم...
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم...