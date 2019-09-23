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زيدان: مباراة إشبيلية الأفضل منذ عودتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 1-0، على إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.



وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع".


وأضاف: "بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدًا".


وتابع: "تأثير بيل وخاميس وهازارد؟ نحن نعلم أننا قادرون على تشكيل الخطورة، لكن العمل الدفاعي الجماعي كان مفتاح الفوز، والثلاثي شارك في الدفاع كثيرًا، وفي مباراة صعبة مثل اليوم كان يتوجب علينا أن نفعل كل شيء".


وبسؤاله عما إذا كانت هذه المباراة هي الأفضل له في الفترة الأخيرة، أردف: "لم أشعر بالرضا (في أي مباراة) منذ عودتي لريال مدريد، مثلما شعرت اليوم. لقد ساعد اللاعبون بعضهم البعض في أرض الملعب، وكان لدينا لحظات مُعقدة، ومن الصعب اللعب بشكل جيد طوال 90 دقيقة على هذا الملعب".


واختتم: "علينا الاستفادة مما فعلناه، ولكن كل مباراة مختلفة، وما يتوجب علينا فعله هو اللعب مرة أخرى بحدة عالية، والسعي للفوز منذ البداية، ويجب تهنئة اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء، وأقدر كل ما فعلوه. إنهم يستحقون ذلك".




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