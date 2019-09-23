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4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د



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يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة العظام والمناعة. ويؤدي نقصه في الجسم إلى مجموعة من المخاطر الصحية التي لا ينبغي الاستهانة بها. إليك ما يسببه نقص فيتامين "د":



يؤدي انخفاض مستوى الفيتامين إلى أوجاع في أسفل وأعلى العمود الفقري، وتزايد خطر الكسور والاكتئاب


* ينعكس نقص فيتامين "د" على العظام لأنه عنصر أساسي كي يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم. ويؤدي انخفاض مستوى الفيتامين إلى أوجاع في أسفل وأعلى العمود الفقري، وتزايد خطر الكسور.


* الإحساس بالتعب وسرعة الإرهاق من علامات نقص فيتامين "د".


* يسبب نقص فيتامين "د" انخفاض الحالة المعنوية، وتزايد الاكتئاب.


* تساقط الشعر من الآثار الجانبية لنقص فيتامين "د" في الجسم.


ويتطلب الحصول على فيتامين "د" من الشمس تعريض مساحات من الجلد لأشعتها بشكل مباشر وليس من وراء زجاج، أو تناول عظام الأسماك، أو السلمون والتونة والسردين والألبان والبيض، كما يوجد الفيتامين في نبات واحد فقط هو الفطر (المشروم).




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