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"صراع العروش" يفوز بجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز مسلسل “صراع العروش” الذي تدور أحداثه المتخيلة في العصور الوسطى، مساء الأحد بجائزة أفضل مسلسل درامي في الحفلة الحادية والسبعين من مكافآت “إيمي” التلفزيونية الأمريكية.



وكان “صراع العروش” من انتاج محطة “إتش بي أو” الأمريكية الأوفر حظا للفوز بهذه الفئة مع أن الموسم الثامن والأخير منه الذي عرض في نيسان/أبريل الماضي وأيار/مايو لم ينل أعجاب الكثير من متابعي المسلسل الذين رأوا أن نهايته غير متقنة وأقل مستوى من المواسم السابقة.




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