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شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تفك رموز جريمة القتل ال30 في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام

كشفت وحدة مركزية في الشرطة النقاب عن جريمة مقتل محمود مغربي ("حمودة") البالغ من العمر 48 عامًا من الرملة والتي وقعت مطلع الشهر الماضي في حي الجواريش في المدينة.

تم القاء القبض على المشتبهين - شاب البالغ من العمر، 20 عامًا وأحد أقاربه فتى قاصر 17 عاما من سكان جلجولية، في إطار نشاط ميداني خاص لافراد الشرطة خلال 20 دقيقة فقط منذ وقوع جريمة القتل بشبهة تورطهما بإرتكاب الجريمة النكراء.


في تاريخ 6.8.19 قرب الساعة 2:50، تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن سماع دوي اطلاق ناري في حي الجواريش في مدينة الرملة.

دورية شرطة التي سارعت إلى مكان الحادث عثرت على الضحية وهو متوفي داخل سيارته وعليه علامات اصابات عيارات نارية.


مع تلقي البلاغ ، قامت الشرطة بمطاردة الجناة والسيارة المشتبهة كمن استقلها المشتبهون، فتم نشر حواجز تفتيش في جميع أنحاء لواء المركز الى جانب استخدام تكنولوجيا متقدمة.

خلال النشاط تم توجيه دوريات شرطية من منطقة روش هاعين الى تقاطع كواح نحو الشمال اثر معلومات وردت وفقها إشارت إلى أن سيارة المشتبهين كانت في المنطقة، كما وقان شرطي المتواجد في مفترق كواح بالسفر على الطريق 444 باتجاه معاكس لحركة المرور لؤصد السيارة المشتبهة.


في وقت لاحق خرج الشرطي من السيارة واشهر مسدسه بالهواء وبدأ بفحص المركبات التي توقفت في الازدحام المروري الذي أنشأته الشرطة، بينما كان يقوم بالمسح ، شدت ملاحظته سيارة التي تطابقت مع مواصفات السيارة المشبوهة.


على الفور قام الشرطي باستدعاء قوات معززة من الشرطة واستعد لاقاء القبض على المشتبهين. في الوقت نفسه عندما انتبه سائق السيارة المشتبه لوجود الشرطي حاول المشتبه الهرب حيث قاد سيارته للخلف حتى اصطدم بسيارة توقفت من خلفه. سائق السيارة المشتبه لاذ بالفرار من المكان عدوًا على الاقدام اتجاه غابة قريبة فقامت الشرطة بتوقيف المشتبهين الاخرين اللذين كانا في السيارة وبحوزتها سلاح اوتوماتيكي من طراز M-16 ومشطين من الذخيرة .

أثناء التفتيش داخل السيارة ، تم ضبط قفازات من القماش وقفازات مطاطية وأغطية للوجه.


مع توقيف المشتبهين احيلا الى التحقيق للاشتباه بهما بارتكاب جريمة القتل وتم تمديد توقيفهما من وقت لآخر. من مواد البينات تبين على ما يبدو ان جريمة القتل وقعت على خلفية جنائية.


مع الانتهاء من التحقيق وبناء قاعدة ادلة وقرائن ضد المشتبهين ستقدم اليوم النيابة العامة لواء المركز لائحة اتهام وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد كل منهما.


*منذ بداية هذا العام، قامت شرطة إسرائيل بفك رموز 30 جريمة قتل وقعت في المجمتع العربي 22 منها ارتكبت هذا العام*


*ستواصل شرطة إسرائيل عملها على مدار الساعة لتطبيق القانون في كل مكان بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الأبرياء*.


مرفق: توثيق فيديو لقائد فريق التحقيق في وحدة التحقيق المركزية الرائد مأور غورين وتوثيق القاء القبض على المشتبهين- تصوير شعبة الاعلام


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