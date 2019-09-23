تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-23 09:26:31 عائلة "معذب الطفلة" تعلق: عمل إجرامي وفضيحة للعائلة! |  2019-09-23 08:40:46 الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار |  2019-09-23 08:26:37 شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة |  2019-09-23 08:22:50 معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا |  2019-09-23 08:15:13 الطيبي في رسالة لريفلين: توصيتنا لا تشمل ٣ نواب التجمع |  2019-09-23 06:00:34 طعن شاب 22 عاما في شفاعمرو واصابته خطيرة |  2019-09-23 05:58:59 الطقس - الجو غائم جزئي نهارا وبارد نسبي ليلا |  2019-09-23 05:10:53 الناصرة تستفيق على جريمة - مقتل عنان لوابنة 44 عاما رميا بالرصاص على مدخل بيته |  2019-09-22 21:31:33 كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر |  2019-09-22 21:21:05 اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة |  2019-09-22 20:54:15 ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص |  2019-09-22 20:18:21 القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو |  2019-09-22 19:05:51 صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن |  2019-09-22 18:28:39 تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة |  2019-09-22 18:24:56 اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أصيب عاملان (30عاما) بجراح خطيرة بعد ان  سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا صباح اليوم الاثنين خلال عملهما على تركيب ورفع لافتات في موقف سيارات بمركز تجاري بمعلوت ترشيحا.



تم نقل المصابين للمستشفى في نهاريا لاستكمال علاجهما هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

معلوت, ترشيحا, -, اصابة, خطيرة, لعاملين, سقطا, عن, رافعة, من, ارتفاع, 15, مترا,

تابعونــا

الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء تدعو إلى مقاطعة تاجر السلاح ومقاطعة الأعراس التي يطلق فيها النار 2019-09-23 | 08:40:46

دعت الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء في جلستها المنعقدة في مدينة أم الفحم ...

شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة شاهدوا - لحظة اعتقال المشتبهين من جلجولية بقتل محمود مغربي من الرملة 2019-09-23 | 08:26:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تفك رموز...

الطيبي في رسالة لريفلين: توصيتنا لا تشمل ٣ نواب التجمع الطيبي في رسالة لريفلين: توصيتنا لا تشمل ٣ نواب التجمع 2019-09-23 | 08:15:13

بناءً على طلب النائب عن التجمع الوطني في القائمة المشتركة مطانس شحادة من رئاسة...

طعن شاب 22 عاما في شفاعمرو واصابته خطيرة طعن شاب 22 عاما في شفاعمرو واصابته خطيرة 2019-09-23 | 06:00:34

تحقق الشرطة في ملابسات تعرض شاب 22 عاما للطعن في مدينة شفاعمرو، في ساعة متأخرة من...

الطقس - الجو غائم جزئي نهارا وبارد نسبي ليلا الطقس - الجو غائم جزئي نهارا وبارد نسبي ليلا 2019-09-23 | 05:58:59

الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...

الناصرة تستفيق على جريمة - مقتل عنان لوابنة 44 عاما رميا بالرصاص على مدخل بيته الناصرة تستفيق على جريمة - مقتل عنان لوابنة 44 عاما رميا بالرصاص على مدخل بيته 2019-09-23 | 05:10:53

لقي عنان لوابنة 44 عاما من الناصرة مصرعه فجر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...

كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر 2019-09-22 | 21:31:33

انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو...

اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-22 | 21:21:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة...

ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص 2019-09-22 | 20:54:15

شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة...

القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو 2019-09-22 | 20:18:21

قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضرارانفجار عبوة ناسفة القدس اصابة سائق شرطة اسعاف حديقة الجرس الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتاضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة اطلاق نار منير شموشم الناصرة سيارة جاره حي خلة الدير اضرار دون اصابات الشرطة غضب كفر كنا حالة حريق مخبز تأخر الاطفائية وصول مكان الحريق اهالي بلدة حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام حريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان يافا اصابة امرأة أبو سراري عربية تعرضت للطعن خطيرة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق هدى كحيل شقيق المشتبه شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة تبرعات شخص مسجد قديم كفر مندا صندوق كاميرات مراقبة قرية عرب الشبلي سكان قرية تزييف اوراق نقدية 100 دولار 200 شيكل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com