معلوت ترشيحا - اصابة خطيرة لعاملين سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا

أصيب عاملان (30عاما) بجراح خطيرة بعد ان سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا صباح اليوم الاثنين خلال عملهما على تركيب ورفع لافتات في موقف سيارات بمركز تجاري بمعلوت ترشيحا.

تم نقل المصابين للمستشفى في نهاريا لاستكمال علاجهما هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.