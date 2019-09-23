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الطيبي في رسالة لريفلين: توصيتنا لا تشمل ٣ نواب التجمع



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بناءً على طلب النائب عن التجمع الوطني في القائمة المشتركة مطانس شحادة من رئاسة القائمة المشتركة الرباعية ابلاغ رئيس الدولة ريفلين خطيّا برفض نواب التجمع التوصية التي تقدمت بها القائمة المشتركة امام الرئيس ريفلين ، قام النائب احمد الطيبي بصفته رئيسا لكتلة القائمة المشتركة بارسال رسالة رسمية لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين يوضح فيها بأن توصية القائمة المشتركة على النائب بيني جانتس لا تشمل نواب التجمع الثلاثة وانما فقط عشرة نواب الجبهه والاسلامية والعربية للتغيير .




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