طعن, شاب, 22, عاما, في, شفاعمرو, واصابته, خطيرة,

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دعت الهيئة العامة للمجلس الإسلامي للافتاء في جلستها المنعقدة في مدينة أم الفحم ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تفك رموز...
أصيب عاملان (30عاما) بجراح خطيرة بعد ان سقطا عن رافعة من ارتفاع 15 مترا صباح اليوم...
بناءً على طلب النائب عن التجمع الوطني في القائمة المشتركة مطانس شحادة من رئاسة...
الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
لقي عنان لوابنة 44 عاما من الناصرة مصرعه فجر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...
انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة...
شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة...
قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...