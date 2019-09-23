طعن, شاب, 22, عاما, في, شفاعمرو, واصابته, خطيرة,

تحقق الشرطة في ملابسات تعرض شاب 22 عاما للطعن في مدينة شفاعمرو، في ساعة متأخرة من ليلة امس , مما ادى لاصابته بجراح وصفت بالخطيرة.

الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق والبحث عن المشتبهين الذين لاذوا بالفرار.