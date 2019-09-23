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طعن شاب 22 عاما في شفاعمرو واصابته خطيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات تعرض شاب 22 عاما للطعن في مدينة شفاعمرو، في ساعة متأخرة من ليلة امس , مما ادى لاصابته بجراح وصفت بالخطيرة. 



الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق والبحث عن المشتبهين الذين لاذوا بالفرار.




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