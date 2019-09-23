الناصرة, تستفيق, على, جريمة, -, مقتل, عنان, لوابنة, 44, عاما, رميا, بالرصاص, على, مدخل, بيته,

الطواقم الطبية التي وصلت مكان الحادث اولت انقاذ حياة المصاب الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي عنان لوابنة 44 عاما من الناصرة مصرعه فجر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار خلال تواجده امام بيته في حي شيكون الرام في المدينة.

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