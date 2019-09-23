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الناصرة تستفيق على جريمة - مقتل عنان لوابنة 44 عاما رميا بالرصاص على مدخل بيته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 لقي عنان لوابنة 44 عاما من الناصرة مصرعه فجر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار خلال تواجده امام بيته في حي شيكون الرام في المدينة.



الطواقم الطبية التي وصلت مكان الحادث اولت انقاذ حياة المصاب الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 




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