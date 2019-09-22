تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 21:31:33 كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر |  2019-09-22 21:21:05 اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة |  2019-09-22 20:54:15 ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص |  2019-09-22 20:18:21 القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو |  2019-09-22 19:05:51 صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن |  2019-09-22 18:28:39 تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة |  2019-09-22 18:24:56 اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. |  2019-09-22 17:36:35 ترامب ينهي الجدل: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين |  2019-09-22 17:34:00 ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة |  2019-09-22 15:00:30 يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق |  2019-09-22 15:00:04 28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي |  2019-09-22 12:38:31 أبرزها موقعة تشيلسي وليفربول.. اليكم جدول مباريات اليوم الأحد |  2019-09-22 12:32:11 اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا |  2019-09-22 13:06:53 ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ |  2019-09-22 12:08:19 سائق حافلة يفقد السيطرة ويتسبب بكارثة قرب القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو يحيى) والشيخ مأمون عامر (ابو احمد) والشيخ ابراهيم ابو صعلوك ومروان ابو زايد والحاج سالم ابو جابر (ابو رمضان) بصلح الخير بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر والذي جرت مراسيمه هذا المساء, بحضور رئيس البلدية المحامي عادل بدير والشيخ اشرف عيسى والشيخ صفوت فريج ,نائب رئيس الحركة الاسلامية في البلاد ونواب الرئيس ووجهاء من كفرقاسم ومدينة اللد.



وقد اشاد رئيس لجنة الصلح خميس ابو صعلوك في كلمته القصيرة بالعائلتين, النصاصرة وابو جابر لتجوابهما الشجاع لنداء الاصلاح والخير. كما واعرب رئيس البلدية المحامي عادل بدير عن سروره لهذا الصلح والذي مجتمعنا العربي في البلاد بحاجة لمثله في كل البلدات والمدن , فقد بتنا ندفن ابنائنا بدل تربيتهم والنساء والمعلم والشيخ على حد السواء. لذلك تستطيع كفرقاسم باهلها وعائلاتها رغم الاسى ان تصنع الخير وتكون منارة للجميع .


ومن الجدير ذكره ان اجواء من التسامح والعفو والمحبة والفرحة بانت على وجوه الجميع من المشاركين في مراسم الصلح وبين ابناء العائلتين , حيث تعانق الجميع معلنين ان الخير ما زال يعم اهل هذا البلد الطيّب




كلمات متعلقة

كفرقاسم, -, الصلح, بين, عائلتيّ, ابو, نصار, وعلي, ابو, جابر,

تابعونــا

اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-22 | 21:21:05

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة...

ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص 2019-09-22 | 20:54:15

شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة...

القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو 2019-09-22 | 20:18:21

قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...

صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن 2019-09-22 | 19:05:51

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...

تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 18:28:39

ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...

اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. 2019-09-22 | 18:24:56

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة...

ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 17:34:00

بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...

يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق 2019-09-22 | 15:00:30

تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...

28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي 28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي 2019-09-22 | 15:00:04

يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...

ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ 2019-09-22 | 13:06:53

بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسلسل سمرا الحلقة 54 الرابعة عشر سمرا الحلقة الاولى سمرا 54 الشمس جميع حلقات سمرا شاهد مسلسل سمرا mbc سمرا الحلقة 54 بكرا سمرا الحلقة 54 شاهرواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان الجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا سلسلسة حديدية والدان اعتقال فتى قاصر كفر قرع ربط حبس اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف فارس جريس سعيد شاكالا هندسية الطفل اخراج قطع مغناطيسية يلعب مستشفى بوريا احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق بدء التصويت انتخابات رئاسة جت جولة ثانية اقتراع صناديقأول فيديو مسرب نمس باب الحارة 8 مسلسل رمضان 2016 مقطع المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا اطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com