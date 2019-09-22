كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر

انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو يحيى) والشيخ مأمون عامر (ابو احمد) والشيخ ابراهيم ابو صعلوك ومروان ابو زايد والحاج سالم ابو جابر (ابو رمضان) بصلح الخير بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر والذي جرت مراسيمه هذا المساء, بحضور رئيس البلدية المحامي عادل بدير والشيخ اشرف عيسى والشيخ صفوت فريج ,نائب رئيس الحركة الاسلامية في البلاد ونواب الرئيس ووجهاء من كفرقاسم ومدينة اللد.

وقد اشاد رئيس لجنة الصلح خميس ابو صعلوك في كلمته القصيرة بالعائلتين, النصاصرة وابو جابر لتجوابهما الشجاع لنداء الاصلاح والخير. كما واعرب رئيس البلدية المحامي عادل بدير عن سروره لهذا الصلح والذي مجتمعنا العربي في البلاد بحاجة لمثله في كل البلدات والمدن , فقد بتنا ندفن ابنائنا بدل تربيتهم والنساء والمعلم والشيخ على حد السواء. لذلك تستطيع كفرقاسم باهلها وعائلاتها رغم الاسى ان تصنع الخير وتكون منارة للجميع .ومن الجدير ذكره ان اجواء من التسامح والعفو والمحبة والفرحة بانت على وجوه الجميع من المشاركين في مراسم الصلح وبين ابناء العائلتين , حيث تعانق الجميع معلنين ان الخير ما زال يعم اهل هذا البلد الطيّب