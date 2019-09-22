كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة...
شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة...
قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...
ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...
قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة...
بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...
يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...
بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...