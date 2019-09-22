تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 21:31:33 كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر |  2019-09-22 21:21:05 اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة |  2019-09-22 20:54:15 ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص |  2019-09-22 20:18:21 القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو |  2019-09-22 19:05:51 صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن |  2019-09-22 18:28:39 تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة |  2019-09-22 18:24:56 اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. |  2019-09-22 17:36:35 ترامب ينهي الجدل: لا خطط للقاء مسؤولين إيرانيين |  2019-09-22 17:34:00 ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة |  2019-09-22 15:00:30 يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق |  2019-09-22 15:00:04 28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي |  2019-09-22 12:38:31 أبرزها موقعة تشيلسي وليفربول.. اليكم جدول مباريات اليوم الأحد |  2019-09-22 12:32:11 اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا |  2019-09-22 13:06:53 ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ |  2019-09-22 12:08:19 سائق حافلة يفقد السيطرة ويتسبب بكارثة قرب القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة  تلقت الشرطة بلاغ حول مصابين إثر إطلاق نار في الطيرة.



هذا وأحيلا الإثنين لتلقي العلاج احدهم يعاني من إصابات صعبة اما الثاني أصيب بإصابات متوسطة.


يتم فحص ملابسات الحادث.
اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, واخرى, متوسطة, باطلاق, نار, في, الطيرة,

تابعونــا

كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر 2019-09-22 | 21:31:33

انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو...

ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص 2019-09-22 | 20:54:15

شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة...

القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو 2019-09-22 | 20:18:21

قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...

صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن 2019-09-22 | 19:05:51

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...

تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 18:28:39

ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...

اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. 2019-09-22 | 18:24:56

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة...

ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 17:34:00

بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...

يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق 2019-09-22 | 15:00:30

تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...

28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي 28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي 2019-09-22 | 15:00:04

يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...

ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ 2019-09-22 | 13:06:53

بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع انهيار حائط سخنين اصابة بالغة رجل مدينة اسعاف شرطة موسى يوسف غنطوسطمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققدوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com