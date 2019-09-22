اصابة, خطيرة, واخرى, متوسطة, باطلاق, نار, في, الطيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة بلاغ حول مصابين إثر إطلاق نار في الطيرة.

هذا وأحيلا الإثنين لتلقي العلاج احدهم يعاني من إصابات صعبة اما الثاني أصيب بإصابات متوسطة.يتم فحص ملابسات الحادث.