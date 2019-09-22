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ام الفحم تشيع جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في مصمص



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شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في بلدة مصمص الى مثواع الاخير.


وشهدت المدينة اجواء حزينة خاصة وان المغدور عرف بحسن اخلاقه وتعامله الطيب مع الاهالي .


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