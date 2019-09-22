ام, الفحم, تشيع, جثمان, الشاب, اياد, حمزة, بدير, ضحية, جريمة, القتل, في, مصمص,

وشهدت المدينة اجواء حزينة خاصة وان المغدور عرف بحسن اخلاقه وتعامله الطيب مع الاهالي .

شيعت جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم والمنطقة , اليوم الاحد جثمان الشاب اياد حمزة بدير ضحية جريمة القتل في بلدة مصمص الى مثواع الاخير.

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كفرقاسم - الصلح بين عائلتيّ ابو نصار وعلي ابو جابر 2019-09-22 | 21:31:33 انجاز أخر سجلته لجنة الاصلاح المحلية في كفرقاسم برئاسة الحاج خميس ابو صعلوك (ابو...

اصابة خطيرة واخرى متوسطة باطلاق نار في الطيرة 2019-09-22 | 21:21:05 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:الليلة تلقت الشرطة...

القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو 2019-09-22 | 20:18:21 قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...

صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن 2019-09-22 | 19:05:51 قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...

تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 18:28:39 ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...

اتهام شاب يهودي بقتل احمد رمزي سلامة من قلنسوة في مشفى للامراض النفسية لمجرد كونه مسلما. 2019-09-22 | 18:24:56 قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة...

ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة 2019-09-22 | 17:34:00 بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...

يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق 2019-09-22 | 15:00:30 تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...

28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي 2019-09-22 | 15:00:04 يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...