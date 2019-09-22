القائمة المشتركة - صوّتنا وأوصينا بإسقاط نتنياهو

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قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...
ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...
قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة...
بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...
يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...
بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...
أصيب 9 أشخاص، بينهم فتاة بجراح خطيرة وفتى بجراح متوسطة و7 آخرين بجراح طفيفة اثر...
أنهت رئاسة المشتركة اجتماعها وتقرّر استمرار الاتصالات مع الأطراف المختلفة...
أفادت مصادر مطلعة صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين...