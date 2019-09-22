صعقوا جسدها بالكهرباء حتى فقدت وعيها بزعم معالجتها من الجن - شرطة رام الله تقبض على مشعوذيّن

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما أعمال السحر والشعوذة في رام الله وعدد من المحافظات الاخرى .وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان معلومات وردت للشرطة تفيد بتعرض سيدة للاعتداء والضرب من قبل مشعوذين اثنين من سكان المحافظة أُدخلت على اثرها لمشتشفى الأمراض العقلية والنفسية في بيت لحم .

واضاف ارزيقات انه ومن خلال البحث والتحري وتحليل المعلومات من قبل ادارة المباحث العامة تمكنت من الوصل للسيدة والتي افادت بتعرضها لاعمال الشعوذة و السحر من قبل شخصين بداعي اخراج الجن والسحر من جسدها وكانا يتقاضيان 100دينار للجلسة الواحدة وأنهما كانا يعتديان عليها بالضرب وصعقها من خلال اسلاك كهربائية يتم وصلها بالكهرباء المنزلية الى جسدها بعد تثبيتها بمساعدة احد اقربائها الى ان تفقد وعيها بشكل كامل مما سبب لها اضرارا جسمانية ونفسية نُقلت على اثرها لمشفى الامراض العقلية في بيت لحم في حالة صعبة وتم علاجها الى ان استعادت عافيتها .واكد ارزيقات بان الشرطة اوقفت الشخصين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة . وما زال العمل جاري لاحضار شخص ثالث يشتبه بعلاقته بهما وبمساعدتهما في الاعتداء على المواطنة .وناشد كافة المواطنين بضرورة عدم التعاطي مع المشعوذين لاعتمادهم على اساليب وطرق قد تؤدي للقتل بجهلهم وادعائهم بمقدرتهم على العلاج النفسي باستخدام طلاسم واسحار قد تؤدي لفقدان العقل. وضرورة الابلاغ عنهم للشرطة والاجهزة الامنية والتوجه للمراكز الطبية الرسمية للعلاج في حال كان هناك اي حالة مرضية لديهم او لدى اي من افراد الاسرة .