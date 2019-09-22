تغيب التجمع - المشتركة اوصت على غانتس لتشكيل الحكومة

ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف رئيس كاحول لفان بيني غانتس بتشكيل الحكومة .









جاء ذلك خلال اجتماعه ممثلي القائمة مع الرئيس رفلين في مقره .









وتشكل هذه التوصية سابقة اذ ان الاحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام الدولة .













وقال النائب احمد الطيبي ان القائمة وضعت نصب عينيها ضرورة اسقاط حكومة بنيامين نتنياهو .













وكان رئيس الدولة رؤوفين رفلين قد بدا مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الاوفر حظا الذي سينيط به تشكيل الحكومة المقبلة.

وافيد أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنيت، عملا بمبدأ الشفافية.













ويستقبل رئيس الدولة ممثلي الاحزاب حسب حجمها حيث يكون ممثلو حزب كاحول لافان اول من يستشيرهم الرئيس رفلين ثم يستقبل ممثلي الليكود ويليهم ممثلو القائمة المشتركة وممثلو باقي الاحزاب حسب هذا الترتيب





التجمع: نرفض التوصية على جانتس







وأصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا أكّد فيه رفضه للتوصية على الجنرال بيني جانتس كمرشّح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.









وكان ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على جانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف الليكود، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه ينوي إقامة حكومة "وحدة قومية"، بمشاركة ليبرمان والليكود، وهي أسوأ من حكومات اليمين، كما ان حزب "كحول لافان" رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا. إنّ أيّ واحد من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد.













وجاء في البيان أن الجنرال جانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على "حكومة وحدة وطنية"، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة.













وجاء في البيان ايضًا أنّ المسعى لاسقاط نتنياهو، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم الجنرال جانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من الأغلبية اللازمة للحصول على اغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.











