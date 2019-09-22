اتهام, شاب, يهودي, بقتل, احمد, رمزي, سلامة, من, قلنسوة, في, مشفى, للامراض, النفسية, لمجرد, كونه, مسلما.,

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد شاب يهودي ثلاثيني من منطقة هاشارون تنسب له قتل شاب من قلنسوة قبل ثلاثة أسابيع خنقا في مستشفى للامراض النفسية حيث كانا يعالجان وذلك لمجرد كونه مسلما.ويدعى القتيل أحمد رمزي سلامة اذ تم مؤخرا تقديم لائحة اتهام بحقه تنسب له التهديد بارتكاب عملية ، وحيازة سكين.

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