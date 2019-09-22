اتهام, شاب, يهودي, بقتل, احمد, رمزي, سلامة, من, قلنسوة, في, مشفى, للامراض, النفسية, لمجرد, كونه, مسلما.,

كلمات متعلقةاتهام, شاب, يهودي, بقتل, احمد, رمزي, سلامة, من, قلنسوة, في, مشفى, للامراض, النفسية, لمجرد, كونه, مسلما.,
قررت القائمة المشتركة بأغلبية أعضائها التوصية على بني غانتس لتكليفه بالعمل على...
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة خلال الايام الماضية على شخصين مشتبه بممارستهما...
ابلغت القائمة المشتركة مساء اليوم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين انها توصي بتكليف...
بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة...
تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...
يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي. ومن المقرر أن تؤخر...
بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...
أصيب 9 أشخاص، بينهم فتاة بجراح خطيرة وفتى بجراح متوسطة و7 آخرين بجراح طفيفة اثر...
أنهت رئاسة المشتركة اجتماعها وتقرّر استمرار الاتصالات مع الأطراف المختلفة...
أفادت مصادر مطلعة صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين...