ترامب, ينهي, الجدل:, لا, خطط, للقاء, مسؤولين, إيرانيين,

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر ترامب، للصحفيين، أنه تمت برمجة 15 اجتماعا ولقاء خلال تواجده في نيويورك، مضيفا "الاجتماع مع إيران ليس ضمن الجدول".وسيتوجه رئيس أميركا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام.