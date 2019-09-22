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ريفلين يبدأ مشاوراته حول الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ رئيس الدولة رؤوفين رفلين مساء اليوم المشاورات مع الكتل النيابية توطئة لاختيار عضو الكنيست الاوفر حظا الذي سينيط به تشكيل الحكومة المقبلة.


وافيد أن الاجتماعات تُنقل في بث حي على الإنترنيت، عملا بمبدأ الشفافية.


ويستقبل رئيس الدولة ممثلي الاحزاب حسب حجمها حيث يكون ممثلو حزب كاحول لافان اول من يستشيرهم الرئيس رفلين ثم يستقبل ممثلي الليكود ويليهم ممثلو القائمة المشتركة وممثلو باقي الاحزاب حسب هذا الترتيب


ويستمر في هذه الساعة النقاش داخل القائمة المشتركة، في مسالة توصية رئيس الدولة بتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة




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