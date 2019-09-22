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بعد طلاقها.. نادين نسيب نجيم تغني وترقص في باريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أيام على إعلانها الإنفصال عن زوجها المهندس ​هادي أسمر​، سافرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب الى ​باريس​، وقد حضرت بالأمس الحفل الخاص بخبراء التجميل المحترفين، والذي نظمته إحدى الشركات العالمية.



ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صور وفيديوهات خلال تواجدها في الحفل، وظهرت وهي تغني وترقص، كما علقت على إحدى الصور، قائلة: "لا يمكنني الإنتظار لمشاركتكم المشروع الذي مضى عامان على عملي عليه".


كما نشر فانز نجيم مجموعة من الصور والفيديوهات، جمعتها بمجموعة من خبراء التجميل المحترفين، الذين تواجدوا في الحفل.




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