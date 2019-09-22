28-10-2019, بدء, العمل, رسميا, بالتوقيت, الشتوي,

ومن المقرر أن تؤخر عقارب الساعة يوم 28 تشرين الأول/ اكتوبر عند الساعة 2 فجرا ساعة للوراء ليكسب الجمهور ساعة نوم إضافية، وذلك بعد 219 يوما من العمل وفق التوقيت الصيفي.ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي 152 يوما وينتهي العمل به يوم 29 آذار/ مارس 2020 عشية عيد الفصح اليهودي.وتتوقع الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وتسقط الأمطار على مناطق واسعة من "البلاد" خلال الايام القادمة.

يبدأ يوم 28 تشرين الاول/ اكتوبر العمل وفق التوقيت الشتوي.

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