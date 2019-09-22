28-10-2019, بدء, العمل, رسميا, بالتوقيت, الشتوي,

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تشير البيانات الصادرة عن جمعية أور ياروك واستنادا الى البيانات الصادرة عن دائرة...
بمحاولات مستميتة، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنقاذ ما يمكن...
أصيب 9 أشخاص، بينهم فتاة بجراح خطيرة وفتى بجراح متوسطة و7 آخرين بجراح طفيفة اثر...
أنهت رئاسة المشتركة اجتماعها وتقرّر استمرار الاتصالات مع الأطراف المختلفة...
أفادت مصادر مطلعة صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين...
نشر المخرج الفلسطيني، مأمون الهريمي، شريط فيديو تظهر فيه الفتاة الراحلة، إسراء...
أفاد الناطق بلسان الشرطة انّه: "أصدرت محكمة حيفا يوم أمس أمر حظر نشر حول جريمة...
أوضح الدكتور احمد الطيبي من القائمة المشتركة ان القائمة لن توصي أحدا بتشكيل...
من المقرر ان تبدأ شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في رام...
رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...