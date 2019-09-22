أبرزها, موقعة, تشيلسي, وليفربول.., اليكم, جدول, مباريات, اليوم, الأحد,

تتواصل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الأحد، الذي يلقب بـ"الأحد الممتاز"، نظرا لما فيه من مباريات قوية ومواجهات مثيرة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى:في الدوري الإنجليزي- وست هام يونايتد # مانشستر يونايتد (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- كريستال بالاس # وولفرهامبتون (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- أرسنال # أستون فيلا (الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).- تشيلسي # ليفربول (الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).في الدوري الإسباني- فالنسيا # ليغانيس (الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).- أتلتيك بيلباو # ديبورتيفو ألافيس (الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).- إشبيلية # ريال مدريد (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).في الدوري الإيطالي- بولونيا # روما (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- ليتشي # نابولي (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- لاتسيو # بارما (الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة).في الدوري الألماني- بوروسيا مونشنغلادباخ # فورتونا دوسلدورف (الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- آينتراخت فرانكفورت # بوروسيا دورتموند (الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).في الدوري الفرنسي- رين # ليل (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).- ليون # باريس سان جيرمان (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).