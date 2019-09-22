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أبرزها موقعة تشيلسي وليفربول.. اليكم جدول مباريات اليوم الأحد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتواصل المباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الأحد، الذي يلقب بـ"الأحد الممتاز"، نظرا لما فيه من مباريات قوية ومواجهات مثيرة.



وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى:


في الدوري الإنجليزي


- وست هام يونايتد # مانشستر يونايتد (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).   


- كريستال بالاس # وولفرهامبتون (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).     


- أرسنال # أستون فيلا (الساعة السادسة والنصف مساء  بتوقيت مكة المكرمة).       


- تشيلسي # ليفربول (الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).


في الدوري الإسباني


- فالنسيا # ليغانيس (الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).


- أتلتيك بيلباو # ديبورتيفو ألافيس (الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).    


- إشبيلية # ريال مدريد (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).


في الدوري الإيطالي


- بولونيا # روما (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).


- ليتشي # نابولي (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).    


- لاتسيو # بارما (الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة).


في الدوري الألماني


- بوروسيا مونشنغلادباخ # فورتونا دوسلدورف (الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).    


- آينتراخت فرانكفورت # بوروسيا دورتموند (الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).


في الدوري الفرنسي


- رين # ليل (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة).


- ليون # باريس سان جيرمان (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).




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