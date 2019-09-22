تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 15:00:30 يوم المٌسن - في العام 2018 سجل عدد كبير من المسنين العرب المصابين جراء حوادث الطرق |  2019-09-22 15:00:04 28-10-2019 بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي |  2019-09-22 12:38:31 أبرزها موقعة تشيلسي وليفربول.. اليكم جدول مباريات اليوم الأحد |  2019-09-22 12:32:11 اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا |  2019-09-22 13:06:53 ماذا سيحدث لنتانياهو إذا لم يشكل الحكومة؟ |  2019-09-22 12:08:19 سائق حافلة يفقد السيطرة ويتسبب بكارثة قرب القدس |  2019-09-22 14:04:04 المشتركة تنهي اجتماعها دون قرار , واجتماع اخر بعد ساعات والقرار سيتم اتخاذه قُبيل الاجتماع برئيس الدولة |  2019-09-22 11:24:33 هذه هي شروط القائمة المشتركة للتوصية لغانتس اليوم |  2019-09-22 11:05:32 فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! |  2019-09-22 10:42:03 هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة |  2019-09-22 11:15:00 روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها |  2019-09-22 09:57:51 أمر حظر نشر في جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون |  2019-09-22 09:40:21 الطيبي :توصية القائمة المشتركة لغانتس لن يكون مجانا |  2019-09-22 09:25:08 قطع التيار الكهربائي اليوم في رام الله وبيت لحم والقدس |  2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الأولى، كشف لي فان ثان السائق الفيتنامي الأصل الذي تسببت سيارته في حادث مصرع الأميرة ديانا، تفاصيل جديدة عن الحادث، موضحًا أن سيارته البيضاء ”فيات أونو“ هي التي صدمت سيارة ”مرسيدس“ الخاصة بديانا، وفق ما نشرت صحيفة ”ديلي ستار صنداي“.



وتوفيت الأميرة ديانا بعد أن اصطدمت سيارتها بعمود بنفق جسر ألما في باريس في 31 أغسطس عام 1997، حيث قتل خلال هذا الاصطدام دودي فايد وسائقه هنري بول أيضًا، بينما نجا الحارس الشخصي لديانا، تريفور ريز جونز، إلا أن إصابته كانت خطيرة.


وحسب الصحيفة، ادعى والد فان ثان أن نجله أصلح سيارته وقام بتجديد طلائها في وقت لاحق من ذلك اليوم الذي وقع فيه الحادث، وهو ما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن هذه السيارة ربما تكون قد اصطدمت بسيارة ديانا، حيث تطابق الطلاء الأبيض على سيارته مع الآثار الموجودة على حطام سيارة الأميرة ديانا وهو ما دعا الشرطة الفرنسية إلى استجواب فان ثان عام 1997.


وتحدث فان ثان وشرح للمرة الأولى سبب رفضه الحضور إلى المملكة المتحدة للمساعدة في تحقيقات الشرطة، وأوضح أنه الآن على استعداد تام لاستقبال محققي ”سكوتلاند يارد“ إذا أرادوا التحدث إليه، مضيفًا أنه عندما طلبت منه الشرطة البريطانية الحضور إلى المملكة المتحدة للتحدث إليهم بشأن الحادث، أمره بعض الضباط الفرنسيين بعدم الذهاب إلى هناك، بينما لا يزال المحققون البريطانيون متلهفين للتحدث معه حول ما حدث ليلة الحادث.


وأفاد بأن السبب في منعه من السفر هو اختلاف القانون الفرنسي عن البريطاني وهو ما أكده له الضباط الفرنسيون المعنيون بالقضية وقتها، وعن طلائه لسيارته البيضاء باللون الأحمر علق فان ثان بأن سيارته كانت متهالكة ولا يمتلك المال لشراء أخرى جديدة فقام بتجديدها وإعادة طلائها وهو ما يثبته تقرير الشرطة وقتها.


وأثارت أقوال فان ثان بمنع الشرطة من سفره شكوكًا جديدة تسببت في فتح القضية من جديد حيث قال مايكل مانسفيلد، الذي مثل والد دودي محمد الفايد في تحقيق ديانا، أن هناك علامة استفهام حقيقية حول حرص السلطات الفرنسية بشكل خاص على ضمان إلقاء اللوم على المصورين.


وأضاف مانسفيلد أنه سواء كان ذلك حادثًا تسبب فيه فان ثان الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة في النفق أو ما إذا كانت سيارة فيات أونو في الطريق الخطأ، فلا يمكن تجاوز ذلك واعتباره لم يحدث.


في السياق، قال مراسل ”بي بي سي“ السابق مايكل كول، إن ”مقابلة فان ثان مع الصحافيين يجب أن تُرسل إلى السلطات البريطانية والفرنسية كجزء من طلب رسمي لإعادة فتح تحقيق ديانا الذي أقفل من فترة“.




كلمات متعلقة

اعترافات, جديدة, في, مقتل, الأميرة, ديانا, تفتح, التحقيقات, مجددًا,

تابعونــا

هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة 2019-09-22 | 10:42:03

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية...

روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها 2019-09-22 | 11:15:00

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها،...

الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته 2019-09-22 | 07:59:48

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ليلة الأحد، بأن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من...

الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى 2019-09-22 | 06:56:36

- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من تبعات إقدام إسرائيل على فصل التيار...

السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي 2019-09-21 | 21:10:57

تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...

قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة 2019-09-21 | 21:09:30

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية...

مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي 2019-09-21 | 19:32:17

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني...

ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب 2019-09-21 | 19:30:53

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على...

مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي 2019-09-21 | 14:22:59

نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد...

الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة 2019-09-21 | 14:20:25

أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمأئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاححافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك شقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةالشيخ دنون خردة حريق قرية تجميع الواح سبست مادة مسرطنة اطفاء عكا زفولون سخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط ايلات طعن فرار المنفذ الشرطة تبحث عنه اصابة امرأة طفيفةعرعره نشأت ملحم قرية مروحية قوات أمن شرطة كبيرة تداهم حي الظهرات 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل منخفض جوي نهاية الاسبوع ماطر بارد ثلوج فرصة ضعيفة مهيأة الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com