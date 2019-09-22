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خلصت دراسة بريطانية إلى أن الأطفال المولودين بواسطة العمليات القيصرية، يفتقدون...
للقهوة فوائد صحية عديدة منها ما تم الكشف عنه حديثاً من أنها تزيد حرق السعرات...
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث...
يقدم الشمندر، أو البنجر، ذو اللون الأحمر القاني العديد من الفوائد الصحية...
قال البروفيسور بيتر يورين إن تورم اللسان يعد من المتاعب الصحية المزعجة التي تُعيق...
سواء كان ارتفاع ضغط الدم طفيفاً أو كانت درجته قصوى والارتفاع مستمراً ينبغي تعديل...
يتداول الكثير من الأشخاص العديد من المفاهيم الخاطئة عن مختلف الحالات الصحية التي...
كشفت بيانات للأمم المتحدة، الخميس، عن تراجع واضح في أعداد الوفيات بين النساء...
تشتكي نسبة مهمة من البالغين الذين يعيشون في المدن من الإصابة بحب الشباب بعد سن...
ابتكر خبراء من جامعة روتشستر الأمريكية لصقة مضادة للإنفلونزا يمكن أن تحل محل...