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لويس سواريز: ما يحدث لبرشلونة أمر مقلق للغاية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس مباريات أن تلك الخسارة مؤلمة، وتجعل " البلوغرانا" في غاية القلق.



وتابع قائلا: "الوضع كان صعبا للغاية عقب تأخرنا في الدقائق الأولى. لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة. نريد تحليل الموقف لنعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات خارج ملعبنا".


وأضاف: "نحن قلقون بشكل واضح بسبب قلة الفرص التي صنعناها.. ونحتاج لإلقاء نظرة متفحصة على أنفسنا إذا ما اردنا ان نحسن مستوانا".


وكان العملاق الكتالوني قد تعرض لأسوأ بداية موسم في 25 عاما بعدما تلقى هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام غرناطة تتواصل العروض السيئة لحامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم خارج ملعبه بينما صعد الوافد الجديد لقمة جدول الترتيب مؤقتا.




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