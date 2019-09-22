سائق, حافلة, يفقد, السيطرة, ويتسبب, بكارثة, قرب, القدس,

أصيب 9 أشخاص، بينهم فتاة بجراح خطيرة وفتى بجراح متوسطة و7 آخرين بجراح طفيفة اثر حادث حافلة في بيتار عيليت، في منطقة القدس.ويظهر في الفيديو ان سائق الحافلة فقد السيطرة نهائيًا على الحافلة ودخل بحديقة وكان يدهس الناس ثم اصطدم بحافلة أخرى .

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