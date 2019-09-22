بعد, قليل, -, رئاسة, المشتركة, تلتئم, لاتخاذ, قرارها, النهائي, بشأن, موقفها, من, التوصية, أمام, ريفلين,

علم مراسل الصنارة نت ان جلسة رئاسة القائمة المشتركة لاتخاذ القرار حول موقف المشتركة من التوصية أمام رئيس الدولة، ستُعقد اليوم الاحد تمام الساعة ١٢ ظهرا (بعد نصف ساعه) في مكتب النائب د. أحمد الطيبي في الكنيست.

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