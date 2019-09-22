التقنية, الجديدة, لشحن, الهاتف, في, نصف, ساعة, فقط,

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أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث...
توفيت فتاة روسية تدعى يفغينيا شولياتفا تبلغ من العمر 26 عاما، وذلك بعد تعرضها ...
أعلنت مجموعة عملاق التّكنولوجيا الصّينيّ، "هواوي"، اليوم الخميس، عن إطلاق أحدث...
اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه احتفظ بجثث آلاف...
أعلنت الشرطة المكسيكية اليوم الأربعاء، العثور على عارضة الأزياء وزعيمة إحدى أخطر...
تأخرت رحلة طيران تابعة لشركة Air India الهندية لعدة ساعات بعد أن اكتشف الطاقم سربا من...
بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" منذ العام الماضي،...
عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة...
تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم، حيث ولد الزعيم...
ذكرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام رجلا بريطانيا يدعي ” جون إيفانز ”...