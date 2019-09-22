هذه, هي, شروط, القائمة, المشتركة, للتوصية, لغانتس, اليوم,

أفادت مصادر مطلعة صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين يشكلون اتحاد القائمة العربية المشتركة، سيجتمعون اليوم الأحد، لمناقشة توصية الرئيس على شخص لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وافيد "إن هناك خلافات داخل القائمة العربية المشتركة، بشأن التوصية على زعيم حزب (حكول لفان) بيني غانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل".وأضافت القناة: "إن رئيس القائمة عضو الكنيست أيمن عودة، يؤيد التوصية على غانتس، بينما يعارض رئيس حزب "التجمع " جمال زحالقة، التوصية على أي مرشح إسرائيلي لتشكيل الحكومة".وفي سياق متصل فان القائمة العربية، ستطالب حزب (كحول لفان)، بعدة مطالب، كشروط للتوصية على بيني غانتس لتشكيل الحكومة.وقائمة مطالب القائمة المشتركة، تضمن الشروط التالية: العمل على ضمان المساواة بين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة بالوسط العربي، وتوسيع مساحة المدن والبلدات العربية ، والتقدم بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.