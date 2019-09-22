هذه, هي, شروط, القائمة, المشتركة, للتوصية, لغانتس, اليوم,

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علم مراسل الصنارة نت ان جلسة رئاسة القائمة المشتركة لاتخاذ القرار حول موقف...
نشر المخرج الفلسطيني، مأمون الهريمي، شريط فيديو تظهر فيه الفتاة الراحلة، إسراء...
أفاد الناطق بلسان الشرطة انّه: "أصدرت محكمة حيفا يوم أمس أمر حظر نشر حول جريمة...
أوضح الدكتور احمد الطيبي من القائمة المشتركة ان القائمة لن توصي أحدا بتشكيل...
من المقرر ان تبدأ شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في رام...
رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...
لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام وأبو تلول في النقب الليلة...
من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين...
نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة...
اليوم يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...