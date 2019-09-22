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مدرب ليفربول يكشف السر: صلاح شعر بالقلق من ماني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه تحدث مع النجم محمد صلاح عن السنغالي ساديو ماني قبل انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.



وأوضح يورغن كلوب أنه كان عليه أن يحاول القيام ببعض الأمور من أجل إقناع النجم المصري بالتعاقد مع ليفربول، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.


ونقلت الصحيفة عن كلوب قوله إن محمد صلاح كان يشعر بالقلق من أنه لن يشارك في الفريق الأول بسبب ساديو ماني، وذلك عندما اتصل أول مرة باللاعب المصري في محاولة للتوقيع معه.


وكان ليفربول دفع لفريق روما الإيطالي 50 مليون دولار مقابل انتقال صلاح إليه في العام 2017، وقد أثبت أنه يستحق كل دولار دفعه، حيث سجل 75 هدفا رائعة في 111 مباراة خاضها النجم المصري في جميع مسابقات النادي.


أما السنغالي ساديو ماني فكان قد انضم إلى ليفربول قبل ذلك عام، وحظي بموسم مثير للإعجاب لأول مرة، وكشف كلوب أنه كان يحتاج إلى طمأنة صلاح بأنه سيكون جزءا مهما من الفريق الأول قبل التوقيع.


وفي حديثه إلى "سكاي سبورت" عن صلاح وماني وزميلهما البرازيلي روبيرتو فيرمينو، قال كلوب "من المذهل كيف تطوروا سويا. الأولاد شخصيات رائعة، مختلفة لكن رائعين، غير أننا بالطبع وقعنا مع صلاح وماني لأنهما بوضوح كانا يتمتعان بمهارات متميزة".




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