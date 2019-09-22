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جمال سليمان يختار إبتسامة د. أروى عطاالله في دبي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إختار الممثل السوري الفنان جمال سليمان إبتسامة الدكتورة أروى عطاالله لوجهه، بعدما قام برسم وتصميم أسنانه الجديدة في عيادتها الخاصة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وقام بزيارتها عبر عدة جلسات للوصول الى الإبتسامة الجديدة التي صمّمت لتكون طبيعية بحرفية الدكتورة وخبرتها في هذا الجانب التجميلي، ضمن أحدث ما توصل اليه عالم طب الأسنان التجميلي، لأسنان طبيعية.



وأبدى جمال سليمان سعادة بالنتيجة النهائية للإبتسامة الجديدة، وقال مخاطباً الدكتورة أروى: "أنك لست فقط دكتورة أنت فنانة"، مؤكداً سعادته بإبتسامته الجديدة المشرقة، ولحسن الإستقبال والمتابعة الحرفية الذي حصل عليها خلال زياراته للعيادة والدكتورة أروى.


ومن جهتها أعربت الدكتورة أروى عطاالله عن سعادتها لإختيار فنان كبير بحجم جمال سليمان عيادتها لرسم إبتسامته الجديدة، وقالت أنها حرصت على أن تكون طبيعية جداً في المظهر والإبتسامة من لون الاسنان وشكلها، كون أن عمله في التمثيل يتطلب تغير الأدوار وشكل الشخصية، الى جانب أن تبقى حياته اليومية بالشكل الطبيعي أيضاً.


ومن المعروف عن الدكتورة أروى عطاالله أنها صنعت إبتسامة عدد كبير من النجوم والفنانين والإعلاميين في الخليج والعالم العربي، من بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة ديانا حداد، والممثلة المصرية منى زكي، والممثل أحمد الفيشاوي، والفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، وثقة الفنان المصري الكبير عمرو دياب.




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