فيديو, للفتاة, الفلسطينية, إسراء, غريب, قبل, وفاتها!,

نشر المخرج الفلسطيني، مأمون الهريمي، شريط فيديو تظهر فيه الفتاة الراحلة، إسراء غريب، التي أثارت قضية مقتلها ضجة واسعة في الشارع العربي.وسألها الهريمي عن اسمها في بداية الفيديو فأجابت: "إسراء غريب"، ثم عاد وطلب منها إعادة الاسم، فذكرته ثانية وبشكل واضح، فسألها : "غريب بيت سحور؟"، ما يعني انحدارها من منطقة بيت سحور، فأجابت "نعم".وأضاف الهريمي: "هل تعلمين من أين جاءت كذبة نيسان؟"، لترد إسراء: "لا أعلم.. كانت قد مرت المعلومة معي من قبل إلا أنني لا أتذكر الإجابة".وتابع الهريمي:"لو أردت الكذب فمن ستختارين الضحية"، فأجابت أنها ستختار "إحدى زميلاتها من الجامعة".وفي نهاية الحوار تطلب إسراء من المحاور أن يقول لها "كذبة حلوة"، ليجيب الشاب: "بدك تغيظي صاحبتك، احكيلها خطبت!".