تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 11:37:04 بعد قليل - رئاسة المشتركة تلتئم لاتخاذ قرارها النهائي بشأن موقفها من التوصية أمام ريفلين |  2019-09-22 11:24:33 هذه هي شروط القائمة المشتركة للتوصية لغانتس اليوم |  2019-09-22 11:05:32 فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! |  2019-09-22 10:42:03 هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة |  2019-09-22 11:15:00 روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها |  2019-09-22 09:57:51 أمر حظر نشر في جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون |  2019-09-22 09:40:21 الطيبي :توصية القائمة المشتركة لغانتس لن يكون مجانا |  2019-09-22 09:25:08 قطع التيار الكهربائي اليوم في رام الله وبيت لحم والقدس |  2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |  2019-09-22 07:51:55 كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية |  2019-09-22 07:50:08 مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام |  2019-09-22 06:56:36 الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى |  2019-09-22 06:53:33 اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس |  2019-09-22 06:49:48 غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية |  2019-09-22 06:38:40 نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، مؤكدا أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم “غياب الأمن”، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أمريكية إلى المنطقة.



وأضاف روحاني في كلمة ألقاها خلال عرض عسكري في الذكرى السنوية لبدء حرب إيران مع العراق والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 إن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط.


وقال إن إيران “ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة” للتعاون من أجل ضمان أمن “الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان” بين دول المنطقة.




كلمات متعلقة

روحاني:, إيران, لن, تسمح, لأحد, بانتهاك, حدودها,

تابعونــا

هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة 2019-09-22 | 10:42:03

أعلن المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية...

الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته 2019-09-22 | 07:59:48

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ليلة الأحد، بأن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من...

الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى 2019-09-22 | 06:56:36

- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من تبعات إقدام إسرائيل على فصل التيار...

السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي 2019-09-21 | 21:10:57

تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...

قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة 2019-09-21 | 21:09:30

قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية...

مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي 2019-09-21 | 19:32:17

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني...

ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب 2019-09-21 | 19:30:53

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على...

مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي مظاهرات في مصر للمطالبة برحيل السيسي 2019-09-21 | 14:22:59

نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد...

الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين في منطقتي القنيطرة وريف حماة 2019-09-21 | 14:20:25

أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...

بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل بوتين ينوي زيارة رام الله ولقاء عباس بداية العام المقبل 2019-09-21 | 11:45:53

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة عيلوط اعلاق شارع اطارات الشرطة مواجهات قريةام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق خلية 7 اشخاص الغجر عملية اشلمال باسم حزب الله مخدرات شمال اقرباء اعتقال منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور 4 قتلى انقلاب جرار زراعي عمال اشخاص بني النعيم شرقي الخليل حادث طرق اضاءة شجرة الميلاد شفاعمرو لحظة احتفالمسيرة سيارات القدس قلنسوة هدم البيوت قلنسوة ام الحيران مشاركة واسعة ابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةسائق سخنين توقيف حاجز باقة الغربية مفرقعات 10 كراتين العاب ناريةمنازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة اخلاء ورشة بناء عمال العثور على قذيفة قديمة الشرطة متفجرات خبير منطقة تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com