أمر, حظر, نشر, في, جريمة, القتل, المزدوجة, في, بسمة, طبعون,

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أفاد الناطق بلسان الشرطة انّه: "أصدرت محكمة حيفا يوم أمس أمر حظر نشر حول جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون والتي راحت ضحيّتها الشابة بيان بشكار -دلايكة والشاب ابراهيم سعدي بعد تعرضهما لاطلاق نار خلال شجار نشب بحفل زفاف، في البلدة. هذا ويشار إلى أنّ أمر حظر النّشر ساري المفعول حتى تاريخ 27.09.2019" .

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