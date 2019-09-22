تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 11:37:04 بعد قليل - رئاسة المشتركة تلتئم لاتخاذ قرارها النهائي بشأن موقفها من التوصية أمام ريفلين |  2019-09-22 11:24:33 هذه هي شروط القائمة المشتركة للتوصية لغانتس اليوم |  2019-09-22 11:05:32 فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! |  2019-09-22 10:42:03 هزّة أرضية تضرب شرق القاهرة |  2019-09-22 11:15:00 روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها |  2019-09-22 09:57:51 أمر حظر نشر في جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون |  2019-09-22 09:40:21 الطيبي :توصية القائمة المشتركة لغانتس لن يكون مجانا |  2019-09-22 09:25:08 قطع التيار الكهربائي اليوم في رام الله وبيت لحم والقدس |  2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |  2019-09-22 07:51:55 كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية |  2019-09-22 07:50:08 مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام |  2019-09-22 06:56:36 الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى |  2019-09-22 06:53:33 اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس |  2019-09-22 06:49:48 غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية |  2019-09-22 06:38:40 نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمر حظر نشر في جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفاد الناطق بلسان الشرطة انّه: "أصدرت محكمة حيفا يوم أمس أمر حظر نشر حول جريمة القتل المزدوجة في بسمة طبعون والتي راحت ضحيّتها الشابة بيان بشكار -دلايكة والشاب ابراهيم سعدي بعد تعرضهما لاطلاق نار خلال شجار نشب بحفل زفاف، في البلدة. هذا ويشار إلى أنّ أمر حظر النّشر ساري المفعول حتى تاريخ 27.09.2019" .





كلمات متعلقة

أمر, حظر, نشر, في, جريمة, القتل, المزدوجة, في, بسمة, طبعون,

تابعونــا

بعد قليل - رئاسة المشتركة تلتئم لاتخاذ قرارها النهائي بشأن موقفها من التوصية أمام ريفلين بعد قليل - رئاسة المشتركة تلتئم لاتخاذ قرارها النهائي بشأن موقفها من التوصية أمام ريفلين 2019-09-22 | 11:37:04

علم مراسل الصنارة نت ان جلسة رئاسة القائمة المشتركة لاتخاذ القرار حول موقف...

هذه هي شروط القائمة المشتركة للتوصية لغانتس اليوم هذه هي شروط القائمة المشتركة للتوصية لغانتس اليوم 2019-09-22 | 11:24:33

أفادت مصادر مطلعة صباح اليوم الأحد، أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين...

فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها! 2019-09-22 | 11:05:32

نشر المخرج الفلسطيني، مأمون الهريمي، شريط فيديو تظهر فيه الفتاة الراحلة، إسراء...

الطيبي :توصية القائمة المشتركة لغانتس لن يكون مجانا الطيبي :توصية القائمة المشتركة لغانتس لن يكون مجانا 2019-09-22 | 09:40:21

أوضح الدكتور احمد الطيبي من القائمة المشتركة ان القائمة لن توصي أحدا بتشكيل...

قطع التيار الكهربائي اليوم في رام الله وبيت لحم والقدس قطع التيار الكهربائي اليوم في رام الله وبيت لحم والقدس 2019-09-22 | 09:25:08

من المقرر ان تبدأ شركة الكهرباء الاسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في رام...

كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية 2019-09-22 | 07:51:55

رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...

مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام 2019-09-22 | 07:50:08

لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام وأبو تلول في النقب الليلة...

اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس 2019-09-22 | 06:53:33

من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين...

نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة 2019-09-22 | 06:38:40

نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة...

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة 2019-09-22 | 06:10:47

اليوم يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة مدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا اصابة خطيرة لدغة افعى سامة شابة من القدس مستشفى زيف في صفد هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش غازي اغبارية مصمص قرية شبهات أمنية اطلاق سراح اعتقال 18 يوما التحقيق معه اعتقاله سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع شبيبة التطوع بلدية سخنين يعايدون مرضى المستشفى الانجليزي‎ الناصرةالشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت سائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي حريق بين الاطفاء عرابة مدينة استنفار شرطة اشواك بين اخماد منطقة مفتوحة مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com