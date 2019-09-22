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كنان إميرزالي أوغلو يتعاقد على بطولة مسلسل جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الممثل التركي الشهير ​كنان إميرزالي أوغلو​ لتصوير مسلسل جديد بعنوان "ألف" الذي تعاقد على بطولته مؤخراً، وهو مكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حيث يسلط الضوء على جريمة قتل.



العمل من المقرر البدء في تصويره خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو من إخراج امين البير وسيعرض بشكل حصري علي إحدى المنصات الإلكترونية.


يشار إلى أن كنان إميرزالي أوغلو  حقق نجاحات كبيرة من خلال أعماله التي قدمها خلال السنوات الماضية وحقق إنتشاراً عربياً نذكر منها مسلسلات "القبضاي"، "إيزبيل" و"السلطان محمد الفاتح".




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