الطيبي, :توصية, القائمة, المشتركة, لغانتس, لن, يكون, مجانا,

أوضح الدكتور احمد الطيبي من القائمة المشتركة ان القائمة لن توصي أحدا بتشكيل الحكومة القادمة مجانا.

وأضاف ان بإمكان القائمة تحقيق هدفين وعدت بهما اثناء الحملة الانتخابية، وهما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي واسقاط نتنياهو، واصفا الهدف الثاني بان له بعدا سياسيا.وشدد طيبي على ان للقائمة مطالب منها اتخاذ قرار حكومة ملزم بمكافحة العنف في المجتمع العربي، وإلغاء قانون كامينتس، والاعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف اقتحامات الأقصى. واضاف الطيبي انه لن تكون توصية بدون ثمن ملائم.وأكد الطيبي ان القائمة المشتركة لم تنأ بنفسها عن اللعبة السياسية , وانه سبق لها وصرحت بذلك مرارا وتكرارا قبل الانتخابات، واشار الى ان القائمة المشتركة تسعى اولا الى تحقيق انجازات لللمجتمع العربي وحل القضايا الملحة.