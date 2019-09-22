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2019-09-22 06:38:40
نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة
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تماسيح تعترض طريق سيارة في أستراليا
2019-09-22 09:36:04
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تماسيح تعترض طريق سيارة في أستراليا
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