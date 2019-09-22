جوارديولا:, كنا, بلا, رحمة, أمام, واتفورد,

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كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه تحدث مع النجم محمد صلاح عن...
فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة،...
دخل نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله خمسة...
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن رأي جماهير ريال مدريد، حول المدرب القادم...
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة غرناطة، اليوم...
أكد أوسكار جراو الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة، أنهم قاتلوا خلال الميركاتو الصيفي...
كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن آخر التطورات بشأن حالة لاعبيه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني ينوي التقدم بطلب إلى...
قالت تقارير صحفية إن مقعد الفرنسي زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في محل شك،...