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جوارديولا: كنا بلا رحمة أمام واتفورد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سعادته بأداء فريقه في الشوط الثاني من مواجهة واتفورد، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة للبريميرليج.



واكتسح السيتي ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون رد، حيث سجل 5 أهداف في أقل من 20 دقيقة بالشوط الأول، قبل أن يسجل 3 أهداف في الشوط الثاني.


وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "أحد الأشياء التي أحبها كثيرًا، حدثت اليوم، فالفريق رغم دخول الشوط الثاني متقدمًا بخماسية، لم يفكر كل لاعب في نفسه، والكل التزم بما عليه دفاعيًا".


وأضاف: "كنا أكثر شراسة في تطبيق الضغط العالي، لهذا السبب سعدت بالأداء في الشوط الثاني، حيث سجلنا المزيد من الأهداف، ولعبنا بشكل جيد".


وعن خماسية فريقه في أول 18 دقيقة، علق قائلًا: "إنه أمر غريب، ليس طبيعيًا، 5 تصويبات، 5 أهداف، وفي الوقت نفسه أهدرنا فرصتين للتسجيل".


وتابع: "بعد الأهداف الخمسة، اختلفت المباراة تمامًا، كنا بلا رحمة، في بعض الأحيان نقوم بالتصويب 15 أو 20 مرة".


وأتم: "كان يوما جميلا لنا جميعًا، ولجماهيرنا تحت أشعة الشمس".




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