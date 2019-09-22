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4 أعراض لنقص الزنك في الجسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك ‫يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة للأيض ‫وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أهميته لجمال البشرة ‫والشعر.



‫وأوضحت الجمعية أن جسم الرجل يحتاج إلى الزنك بمعدل 10 مللي غرام يوميا، ‫بينما يحتاج جسم المرأة إلى 7 مللي غرام يوميا، في حين يزداد احتياج ‫الجسم لدى الحوامل ليتراوح بين 10 و11 مللي غرام يوميا.


‫وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الزنك بالجسم تتمثل في:


1- كثرة الإصابة ‫بالعدوى.


2- صعوبة شفاء الجروح.


3- تساقط الشعر.


4- تقصف الأظافر.

وتنقسم المصادر الغذائية الغنية بالزنك إلى حيوانية كالمحار والروبيان ‫(الجمبري) واللحم البقري والكبد وجبن الجودا والإيمنتال وصفار البيض، ‫ونباتية كبذور القرع العسلي والبقوليات كالعدس ومنتجات الحبوب الكاملة ‫ورقائق الشوفان والجوز والفول السوداني.




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