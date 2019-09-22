الأمن, السعودي, يلقي, القبض, على, رجل, عذب, طفلته,

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- حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من تبعات إقدام إسرائيل على فصل التيار...
تفيد الانباء الواردة من مصر ان السلطات الأمنية اعتقلت حوالي سبعين شخصا خلال...
قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية...
كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية نقلا عن رئيس الاتحاد اللبناني...
أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على...
نظمت في انحاء مختلفة من مصر الليلة الماضية مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس عبد...
أفادت المصادر الاخبارية، اسقاط الجيش السوري لطائرتين مسيرتين في منطقتي "جب رملة"...
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم...
قال وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية...
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على إرسال قوات أمريكية لتعزيز...