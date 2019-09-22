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الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ليلة الأحد، بأن الجهات الأمنية في المملكة تمكنت من إيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على نحو واسع وهو يعذب طفلة رضيعة.


الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته.. والمتهم يعتذر عن تصرفهفيديو يوثق تعذيب طفلة رضيعة يفجر غضبا في السعودية والسلطات تتدخلولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل حول إيقاف الرجل، مشيرة إلى أنه والد الطفلة التي عذبها.


من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية.


وظهر الشاب وهو مقيم عربي، في مقطع فيديو رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية على حد تعبيره.


وأضاف الشاب الذي تلاحقه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان ووحدة حماية المعنفين من قبل أسرهم في السعودية، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.


واعتذر الشاب عن تصرفه مع ابنته، وطلب من الغاضبين منه "الدعاء له بدل الدعاء عليه"، بعد أن أثار مقطع الفيديو ردود فعل غاضبة ضده وسط مطالب للسلطات المختصة بمحاسبته.




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