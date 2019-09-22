كحول, لفان:, لم, نعد, القائمة, المشتركة, بشيء, مقابل, التوصية,

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رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس لتشكيل الحكومة :"قرار القائمة المشتركة بالتوصية أو عدم التوصية على بيني غانتس كرئيس للوزراء يعتمد على رغبتهم في ضمان مستقبل أفضل للسكان الإسرائيليين من جميع الاوساط.حزب كحول لفان لم يعد بشيء مقابل تقديم توصية لرئيس الدولة".

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