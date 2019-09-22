تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |  2019-09-22 07:51:55 كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية |  2019-09-22 07:50:08 مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام |  2019-09-22 06:56:36 الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى |  2019-09-22 06:53:33 اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس |  2019-09-22 06:49:48 غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية |  2019-09-22 06:38:40 نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة |  2019-09-22 06:10:47 الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 21:10:57 السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي |  2019-09-21 21:09:30 قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة |  2019-09-21 19:32:17 مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي |  2019-09-21 19:30:53 ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب |  2019-09-21 19:23:29 المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل |  2019-09-21 17:40:38 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي |  2019-09-21 14:35:51 حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي شاب ثلاثيني مصرعه بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام وأبو تلول في النقب الليلة الماضية 



ذلك بعد ان باءت بالفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. 


وتحقق شرطة السير في ملابسات الحادث.




كلمات متعلقة

مصرع, شاب, بعد, تعرضه, للدهس, قرب, شقيب, السلام,

تابعونــا

كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية 2019-09-22 | 07:51:55

رد حزب كحول لفان على القائمة المشتركة بخصوص التوصية لرئيس الدولة ريفلين بغانتس...

اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس 2019-09-22 | 06:53:33

من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين...

نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة 2019-09-22 | 06:38:40

نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تناقلته وسائل اعلام حول نيته التوصل الى صفقة...

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة 2019-09-22 | 06:10:47

اليوم يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل 2019-09-21 | 19:23:29

اعلنت القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة خلال اجتاعها اليوم في كفرقاسم...

57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي 2019-09-21 | 17:40:38

في غضون ثلاث ساعات، من يوم أمس الجمعة، سقط شابان، ضحايا لجرائم العنف في المجتمع...

حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ 2019-09-21 | 14:35:51

لقي مواطن في الأربعين من العمر مصرعه، بعد ظهر اليوم السبت، مصرعه جرّاء سقوطه من...

الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر الرامة : مصرع الشاب شكيب حسين فارس 19 عاما اثر حادث طرق تعرض له قبل شهر 2019-09-21 | 11:43:23

توفي اليوم السبت في المستشفى الشاب شكيب حسين فارس "19 عاما" من الرامة متاثرا بجراحه...

بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار بيت جن : زوجان يرزقان بمولود بعد 12 عاما من الإنتظار 2019-09-21 | 11:03:38

رزق الزوجان نبيل وتغريد خطيبب من قرية بيت جن بمولودها البكر " كمال " وذلك بعد...

حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية حيفا - مصرع أمين الياس دكور 38 عاما بحادث دراحة نارية 2019-09-21 | 10:39:15

لقي الشاب أمين الياس دكور( ابو الياس ) ، عن عمر يناهز ٣٨ عاما ، من حيفا اثر حادث طرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين شرطة ام الفحم حملة خاصة مكافحة السلاح ظاهرة العنف غير المرخص تفتيش سيارات وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىاقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين شفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة رجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com