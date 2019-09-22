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اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



من المقرر أن يجمع لقاء ثلاثي اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي ريفلين مع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، بالتزامن مع تقديم الأحزاب توصياتها حول الشخصية التي ستشكل الحكومة.

 

وقالت قناة (12) الإسرائيلية إن ريفلين سيسعى للضغط لمعرفة توجهات كل من نتنياهو وغانتس وإمكانية تشكيل حكومة وحدة بينهما لمنع جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، لافتتا إلى أن غانتس يبدو أنه سيكون الأوفر حظًا للتوصية به لتشكيل الحكومة، خاصةً في حال قررت القائمة العربية المشتركة البوم تأييده لتكليفه بتشكيل الحكومة.




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