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غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فجر غرناطة، مفاجأة من العيار الثقيل، محققًا الانتصار بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا"، في معقله "نويفو لوس كارمينيس".

 
وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.
 
وبهذا الانتصار يرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، وهي الهزيمة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم حتى الآن.




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