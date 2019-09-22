تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-22 07:59:48 الأمن السعودي يلقي القبض على رجل عذب طفلته |  2019-09-22 07:51:55 كحول لفان: لم نعد القائمة المشتركة بشيء مقابل التوصية |  2019-09-22 07:50:08 مصرع شاب بعد تعرضه للدهس قرب شقيب السلام |  2019-09-22 06:56:36 الصحة الفلسطينية تحذر: فصل إسرائيل للتيار الكهربائي يهدد حياة المرضى |  2019-09-22 06:53:33 اليوم الاحد - لقاء ثلاثي يجمع ريفلين بنتنياهو وغانتس |  2019-09-22 06:49:48 غرناطة يفجر مفاجأة ويُسقط برشلونة بثنائية |  2019-09-22 06:38:40 نتنياهو ينفي الأنباء حول نيته التوصل إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة |  2019-09-22 06:10:47 الطقس: أجواء غائمة وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-09-21 21:10:57 السلطات المصرية تعتقل العشرات خلال المظاهرات المناهضة للسيسي |  2019-09-21 21:09:30 قتيلان و11 جريحا خلال إطلاق نار جنوب شرق الولايات المتحدة |  2019-09-21 19:32:17 مصارع لبناني ينسحب من بطولة العالم لرفضه مواجهة إسرائيلي |  2019-09-21 19:30:53 ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب |  2019-09-21 19:23:29 المشتركة - لم نقرر بعد بشأن التوصية على غانتس - عودة: نطلب منكم ثقة استثنائية مدتها اسبوع كامل |  2019-09-21 17:40:38 57 جريمة قتل منذ بداية العام في المجتمع العربي |  2019-09-21 14:35:51 حيفا: مصرع مواطن سقط من الطابق الثالث في مبنى سكنيّ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحرب تندلع بين راغب واحلام في اولى حلقات “ذا فويس”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اندلعت الحرب باكرا بين الفنانة أحلام والفنان اللبناني راغب علامي في اولى حلقات برنامج ذا فويس “`ذا فويس”.



 فقد قامت احلام بتوجيه ضربة قاضية الى راغب علامة بعد ان قامت بمنحه “بلوك” لكي تقتنص المتسابق السعودي إبراهيم مشولي.


وكان المتسابق السعودي إبراهيم مشولي قد ابدع على مسرح ذا فويس، فحاز على إعجاب الأربعة حكام ليضغطوا على الزر ويلتفوا إليه، ولكن المفاجأة التي صدمت راغب علامة هو أن أحلام ضغطت على زر “بلوك” له، وهذا يعني أنه ممنوع من ضم المتسابق.


وبعد تفكير من قبل المتسابق السعودي، اختار الانضمام إلى فريق أحلام، لتشعل المسرح بفرحتها الكبيرة بانضمام المشترك لها، وفي ذات الوقت سعادتها بالانتصار على راغب علامة بمنحه “بلوك”.


ومن جهته، توعد راغب علامة لأحلام بأنه سوف ينتصر عليها في الحلقات المقبلة في ذا فويس، ولن يدعها أن تحصل على أصوات رائعة على حسابه.


وكانت المناوشات بين راغب علامة وأحلام بدأت مع الدقائق الأولى من الموسم الخامس من ذا فويس، خاصة مع حماس كل منهما على ضم أجمل الأصوات إلى فريقه.




كلمات متعلقة

الحرب, تندلع, بين, راغب, واحلام, في, اولى, حلقات, “ذا, فويس”,

تابعونــا

ميريام فارس تثير الجدل بصورة جدية.. كدمة زرقاء ووشم على الظهر ميريام فارس تثير الجدل بصورة جدية.. كدمة زرقاء ووشم على الظهر 2019-09-21 | 19:37:46

اثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً واسعاً بين متابعيها بصورة جديدة لها...

ما حقيقة وجود خلاف بين كيفانش تاتليتوغ وأنجين أكيوريك؟ ما حقيقة وجود خلاف بين كيفانش تاتليتوغ وأنجين أكيوريك؟ 2019-09-21 | 11:53:35

نفى النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ ما تتناقله الوسائل الاعلامية التركية بأن هناك...

"فارقوني" لـ ناصيف زيتون تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بأسبوع "فارقوني" لـ ناصيف زيتون تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بأسبوع 2019-09-21 | 09:11:36

تحقق اغنية "​فارقوني​" للفنان السوري ​ناصيف زيتون​رواجا واسعا بين الجمهور، اذ...

فيفي عبده بإطلالة ملكية ترويجا لبرنامجها الجديد فيفي عبده بإطلالة ملكية ترويجا لبرنامجها الجديد 2019-09-21 | 07:07:21

روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور...

أحلام تصدم المتابعين بجلسة تصوير جديدة لنحافتها الكبيرة : صغرتي 30 سنة أحلام تصدم المتابعين بجلسة تصوير جديدة لنحافتها الكبيرة : صغرتي 30 سنة 2019-09-20 | 12:30:29

صدمت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع...

بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة! بدون حمالة صدر.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة في افتتاح الجونة! 2019-09-20 | 11:03:37

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجميع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة...

ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! ابنة هيفاء وهبي بتسريحة شعر جديدة.. ما علاقة أنجلينا جولي! 2019-09-20 | 08:40:38

فاجأت زينب فياض، إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بنشر صورة بإطلالة...

نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا” نوال الزغبي بأول تعليق على المصالحة مع إليسا: “ما بدي قول تصالحنا” 2019-09-19 | 18:50:43

علقت الفنانة اللبنانية على المصالحة التي تمت مؤخراً بينها وبين مواطنتها الفنانة...

هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ هل تنتظر إيشواريا راي باتشان طفلها الثاني؟ 2019-09-19 | 08:34:27

أثارت صورة لممثلة بوليوود آیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها، الجدل حول حملها...

هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب! 2019-09-18 | 14:55:43

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتداء عنصري شاب طرعان ضرب عربي حقير الموت . للعرب تل ابيب محطة وقود شيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.غالب زاهر برازي قرية شعب وفاة الطالب 12 عاما مدرسة ب اصابة شابتين قرية سولم حادث طرق خطيرة ايمان زعبي مصرع اسعاف شرطة تخليص مروع قرية مدخل شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان الناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة ضبط اسلحة مشتبهين اعتقالات القدس شرقي تفتيش بيت كشك فلافل امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلاماطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة شابة بندقية كفر برا حوزتها اعتقال مداهمة شرطة تفتيش نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com