الحرب, تندلع, بين, راغب, واحلام, في, اولى, حلقات, “ذا, فويس”,

اندلعت الحرب باكرا بين الفنانة أحلام والفنان اللبناني راغب علامي في اولى حلقات برنامج ذا فويس “`ذا فويس”.

فقد قامت احلام بتوجيه ضربة قاضية الى راغب علامة بعد ان قامت بمنحه “بلوك” لكي تقتنص المتسابق السعودي إبراهيم مشولي.وكان المتسابق السعودي إبراهيم مشولي قد ابدع على مسرح ذا فويس، فحاز على إعجاب الأربعة حكام ليضغطوا على الزر ويلتفوا إليه، ولكن المفاجأة التي صدمت راغب علامة هو أن أحلام ضغطت على زر “بلوك” له، وهذا يعني أنه ممنوع من ضم المتسابق.وبعد تفكير من قبل المتسابق السعودي، اختار الانضمام إلى فريق أحلام، لتشعل المسرح بفرحتها الكبيرة بانضمام المشترك لها، وفي ذات الوقت سعادتها بالانتصار على راغب علامة بمنحه “بلوك”.ومن جهته، توعد راغب علامة لأحلام بأنه سوف ينتصر عليها في الحلقات المقبلة في ذا فويس، ولن يدعها أن تحصل على أصوات رائعة على حسابه.وكانت المناوشات بين راغب علامة وأحلام بدأت مع الدقائق الأولى من الموسم الخامس من ذا فويس، خاصة مع حماس كل منهما على ضم أجمل الأصوات إلى فريقه.