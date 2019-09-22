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مانشستر سيتي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دخل نادي مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله خمسة أهداف خلال المباراة التي جمعته بضيفه واتفورد، لحساب الأسبوع السادس من المسابقة.



وسجل "السيتي" أهدافه الخمسة، في الدقائق الـ17 الأولى من المباراة، ليصبح بذلك أول فريق يسجل هذا الكم من الأهداف في "البريمير ليغ"، خلال هذه المدة القصيرة.


وتناوب على تسجيل خماسية حامل لقب الدوري الإنجليزي، كل من الإسباني دافيد سيلفا، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو من ركلة جزاء، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي برناردو سيلفا، والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، في الدقائق 1، 7، 12، 15، و17 على الترتيب.




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